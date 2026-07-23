Zurückhaltung in Wien: So steht der ATX Prime nachmittags

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 1,44 Prozent tiefer bei 3 167,46 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,054 Prozent höher bei 3 215,32 Punkten, nach 3 213,58 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3 154,15 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 215,61 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0,980 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 23.06.2026, mit 3 218,32 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2 877,89 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 2 266,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 19,16 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 243,92 Punkten. Bei 2 489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 3,32 Prozent auf 74,60 EUR), OMV (+ 1,57 Prozent auf 64,75 EUR), Polytec (+ 1,49 Prozent auf 4,77 EUR), AMAG (+ 1,12 Prozent auf 27,00 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,98 Prozent auf 4,11 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-9,00 Prozent auf 1,82 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,38 Prozent auf 79,30 EUR), Telekom Austria (-3,59 Prozent auf 9,41 EUR), Wienerberger (-3,38 Prozent auf 20,56 EUR) und Rosenbauer (-2,97 Prozent auf 58,80 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 250 646 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 45,172 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

In diesem Jahr hat die Marinomed Biotech-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at