Zurückhaltung in Zürich: SLI am Mittag mit Abgaben

Am Donnerstag halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:10 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,15 Prozent auf 1 746,07 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,622 Prozent leichter bei 1 737,80 Punkten, nach 1 748,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 737,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 756,45 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 0,731 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, lag der SLI noch bei 1 706,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.06.2023, wies der SLI einen Stand von 1 738,85 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.09.2022, notierte der SLI bei 1 588,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 3,87 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Bei 1 631,90 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Sonova (+ 1,38 Prozent auf 221,00 CHF), Nestlé (+ 0,94 Prozent auf 107,72 CHF), Swatch (I) (+ 0,71 Prozent auf 241,60 CHF), Richemont (+ 0,69 Prozent auf 116,35 CHF) und Logitech (+ 0,65 Prozent auf 64,76 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Lonza (-2,02 Prozent auf 431,80 CHF), Partners Group (-1,71 Prozent auf 1 035,00 CHF), SIG Combibloc (-1,63 Prozent auf 22,88 CHF), Straumann (-1,45 Prozent auf 126,15 CHF) und Adecco SA (-1,23 Prozent auf 37,78 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 267 927 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 285,374 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,34 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,32 Prozent, die höchste im Index.

