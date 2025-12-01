VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Performance im Fokus
|
01.12.2025 15:59:12
Zurückhaltung in Zürich: SLI am Montagnachmittag mit Abgaben
Am Montag verbucht der SLI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent auf 2 076,48 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,268 Prozent leichter bei 2 073,13 Punkten, nach 2 078,70 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 084,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 072,21 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, mit 2 011,15 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 004,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 940,56 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,06 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swatch (I) (+ 1,91 Prozent auf 165,25 CHF), Richemont (+ 1,85 Prozent auf 173,45 CHF), VAT (+ 1,58 Prozent auf 359,00 CHF), Lonza (+ 1,53 Prozent auf 558,40 CHF) und Sonova (+ 1,05 Prozent auf 202,20 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams-OSRAM (-18,07 Prozent auf 6,94 CHF), SGS SA (-2,76 Prozent auf 89,62 CHF), Partners Group (-1,60 Prozent auf 937,60 CHF), Adecco SA (-1,16 Prozent auf 22,20 CHF) und Swiss Life (-1,02 Prozent auf 871,80 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 904 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 262,479 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,05 erwartet. Mit 5,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
