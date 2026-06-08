Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI im Fokus
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08.06.2026 17:59:11
Zurückhaltung in Zürich: SLI beendet den Montagshandel in der Verlustzone
Am Montag tendierte der SLI via SIX letztendlich 0,20 Prozent schwächer bei 2 131,74 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,840 Prozent tiefer bei 2 118,14 Punkten, nach 2 136,08 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 114,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 140,36 Zählern.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Der SLI wies vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Stand von 2 101,11 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 078,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 2 019,59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,894 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SLI-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 3,34 Prozent auf 166,90 CHF), Givaudan (+ 2,06 Prozent auf 2 928,00 CHF), VAT (+ 2,02 Prozent auf 615,80 CHF), Straumann (+ 1,28 Prozent auf 95,18 CHF) und Lonza (+ 0,76 Prozent auf 489,30 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-4,21 Prozent auf 40,91 CHF), Holcim (-2,44 Prozent auf 72,62 CHF), Roche (-1,35 Prozent auf 322,70 CHF), Sonova (-1,15 Prozent auf 206,40 CHF) und Sika (-0,90 Prozent auf 148,00 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 503 439 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 283,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Mitglieder
Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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