Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt letztendlich
Der SLI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent schwächer bei 2 160,96 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,184 Prozent schwächer bei 2 171,50 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 175,50 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 174,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 154,19 Punkten lag.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 2 087,68 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der SLI mit 2 025,36 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 13.01.2025, einen Stand von 1 932,12 Punkten auf.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sonova (+ 4,23 Prozent auf 221,60 CHF), Julius Bär (+ 2,77 Prozent auf 66,78 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,51 Prozent auf 178,95 CHF), VAT (+ 0,46 Prozent auf 440,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,40 Prozent auf 60,88 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sika (-9,50 Prozent auf 149,10 CHF), Partners Group (-2,31 Prozent auf 1 014,50 CHF), Lindt (-2,10 Prozent auf 11 180,00 CHF), Swiss Life (-2,03 Prozent auf 869,80 CHF) und Holcim (-1,49 Prozent auf 78,16 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 614 841 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 291,718 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,74 erwartet. Mit 5,49 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
