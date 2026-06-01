Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt schlussendlich zurück

Mit dem SLI ging es am Montag abwärts.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,36 Prozent schwächer bei 2 131,50 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,577 Prozent tiefer bei 2 148,31 Punkten in den Handel, nach 2 160,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 152,27 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 124,90 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 2 100,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der SLI mit 2 215,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, mit 1 992,34 Punkten bewertet.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 0,906 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 2,80 Prozent auf 97,56 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,55 Prozent auf 183,15 CHF), UBS (+ 1,38 Prozent auf 37,55 CHF), Julius Bär (+ 0,31 Prozent auf 64,22 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,24 Prozent auf 83,42 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Roche (-3,61 Prozent auf 317,40 CHF), Novartis (-3,33 Prozent auf 113,90 CHF), Sika (-2,80 Prozent auf 149,00 CHF), Geberit (-2,79 Prozent auf 499,10 CHF) und VAT (-2,55 Prozent auf 595,20 CHF).

Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 790 302 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 287,214 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,69 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at