Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI aktuell
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27.08.2026 17:58:40
Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels
Der SLI verlor im SIX-Handel schlussendlich 0,87 Prozent auf 2 309,26 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,575 Prozent tiefer bei 2 316,03 Punkten in den Handel, nach 2 329,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 300,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 318,06 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,096 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 291,12 Punkte. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 2 164,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2 014,44 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,36 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Partners Group (+ 2,20 Prozent auf 751,80 CHF), Lonza (+ 0,10 Prozent auf 588,40 CHF), Julius Bär (+ 0,08 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF) und Galderma (+ 0,00 Prozent auf 171,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Givaudan (-2,94 Prozent auf 3 274,00 CHF), Lindt (-2,31 Prozent auf 8 880,00 CHF), Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF), Sonova (-1,82 Prozent auf 236,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 217,00 CHF) unter Druck.
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 718 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 316,756 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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