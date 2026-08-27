Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Der SLI verlor im SIX-Handel schlussendlich 0,87 Prozent auf 2 309,26 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,575 Prozent tiefer bei 2 316,03 Punkten in den Handel, nach 2 329,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 300,33 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 318,06 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht fiel der SLI bereits um 0,096 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, betrug der SLI-Kurs 2 291,12 Punkte. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 2 164,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2 014,44 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,36 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Partners Group (+ 2,20 Prozent auf 751,80 CHF), Lonza (+ 0,10 Prozent auf 588,40 CHF), Julius Bär (+ 0,08 Prozent auf 75,50 CHF), Richemont (+ 0,03 Prozent auf 191,05 CHF) und Galderma (+ 0,00 Prozent auf 171,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Givaudan (-2,94 Prozent auf 3 274,00 CHF), Lindt (-2,31 Prozent auf 8 880,00 CHF), Novartis (-2,00 Prozent auf 124,64 CHF), Sonova (-1,82 Prozent auf 236,80 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,77 Prozent auf 217,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 718 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 316,756 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at