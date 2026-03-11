Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Start

Der SLI fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Mittwoch tendiert der SLI um 09:10 Uhr via SIX 0,89 Prozent leichter bei 2 057,76 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,822 Prozent tiefer bei 2 059,18 Punkten in den Handel, nach 2 076,24 Punkten am Vortag.

Bei 2 055,26 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 059,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,365 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.02.2026, lag der SLI noch bei 2 152,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 088,69 Punkten gehandelt. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 2 054,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 4,33 Prozent ein. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 2 018,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Alcon (+ 0,48 Prozent auf 63,36 CHF), Swisscom (-0,14 Prozent auf 715,00 CHF), Sika (-0,43 Prozent auf 140,30 CHF), Nestlé (-0,65 Prozent auf 79,07 CHF) und Richemont (-0,70 Prozent auf 141,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Galderma (-2,46 Prozent auf 150,80 CHF), Partners Group (-1,98 Prozent auf 801,80 CHF), Roche (-1,46 Prozent auf 330,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 169,75 CHF) und SGS SA (-1,19 Prozent auf 91,28 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Galderma-Aktie. 654 694 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 295,176 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

