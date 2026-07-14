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WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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SLI-Kursentwicklung 14.07.2026 12:26:43

Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt mittags nach

Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt mittags nach

Der SLI verzeichnet heute Verluste.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,67 Prozent schwächer bei 2 273,06 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,690 Prozent auf 2 272,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 288,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 264,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 277,00 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 2 187,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2 131,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, stand der SLI noch bei 1 972,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,68 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 321,54 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit VAT (+ 0,86 Prozent auf 682,40 CHF), Julius Bär (+ 0,77 Prozent auf 73,64 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,60 Prozent auf 84,32 CHF), UBS (+ 0,36 Prozent auf 42,39 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,33 Prozent auf 210,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sandoz (-2,49 Prozent auf 65,00 CHF), Richemont (-2,23 Prozent auf 180,05 CHF), Givaudan (-2,11 Prozent auf 3 348,00 CHF), Alcon (-1,72 Prozent auf 54,94 CHF) und SGS SA (-1,62 Prozent auf 93,66 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 722 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 288,832 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,20 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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