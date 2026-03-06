Zurich Insurance Aktie
|
06.03.2026 17:58:51
Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach
Am Freitag fiel der SLI via SIX zum Handelsende um 1,54 Prozent auf 2 078,08 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,112 Prozent auf 2 112,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 110,61 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 062,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 113,13 Punkten lag.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 4,40 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 154,32 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, lag der SLI bei 2 094,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, wies der SLI einen Wert von 2 116,94 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 3,39 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 062,39 Zählern erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Galderma (+ 0,71 Prozent auf 156,00 CHF), Lindt (+ 0,58 Prozent auf 12 170,00 CHF), Swisscom (+ 0,49 Prozent auf 718,00 CHF), Nestlé (+ 0,12 Prozent auf 80,24 CHF) und SGS SA (-0,09 Prozent auf 93,10 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Amrize (-5,41 Prozent auf 45,29 CHF), Sika (-3,64 Prozent auf 141,75 CHF), Holcim (-3,27 Prozent auf 65,00 CHF), Geberit (-2,98 Prozent auf 573,00 CHF) und Roche (-2,93 Prozent auf 341,20 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6 815 131 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 315,155 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,99 erwartet. Mit 6,05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
