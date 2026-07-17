Geberit Aktie
WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408
|SLI im Fokus
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17.07.2026 09:28:46
Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Handelsstart nach
Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 2 288,75 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 2 291,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2 290,79 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 291,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 288,18 Punkten verzeichnete.
SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,294 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 214,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, lag der SLI noch bei 2 167,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, notierte der SLI bei 1 983,81 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,40 Prozent nach oben. Bei 2 321,54 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.
SLI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Partners Group (+ 2,10 Prozent auf 691,40 CHF), Lindt (+ 1,97 Prozent auf 9 830,00 CHF), Swisscom (+ 1,20 Prozent auf 632,50 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 85,42 CHF) und Geberit (+ 1,03 Prozent auf 528,60 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-4,08 Prozent auf 663,00 CHF), UBS (-1,80 Prozent auf 42,58 CHF), Julius Bär (-1,23 Prozent auf 73,84 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,00 Prozent auf 77,48 CHF) und Richemont (-0,99 Prozent auf 195,45 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 005 482 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 283,983 Mrd. Euro den größten Anteil.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,83 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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