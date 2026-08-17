Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start des Montagshandels nach

Am Montag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,04 Prozent leichter bei 2 317,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,271 Prozent schwächer bei 2 312,02 Punkten in den Montagshandel, nach 2 318,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 311,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 318,15 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2 101,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 2 000,59 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,74 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 3,26 Prozent auf 75,38 CHF), VAT (+ 1,74 Prozent auf 656,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 83,62 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 123,26 CHF) und Lonza (+ 0,21 Prozent auf 563,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Alcon (-1,09 Prozent auf 60,02 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 3 240,00 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 80,38 CHF), Straumann (-0,73 Prozent auf 101,60 CHF) und Richemont (-0,70 Prozent auf 191,10 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 91 990 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 300,557 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Mit 6,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at