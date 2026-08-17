VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|SLI im Blick
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17.08.2026 09:29:30
Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start des Montagshandels nach
Am Montag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,04 Prozent leichter bei 2 317,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,271 Prozent schwächer bei 2 312,02 Punkten in den Montagshandel, nach 2 318,31 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 311,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 318,15 Punkten verzeichnete.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2 101,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 2 000,59 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,74 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 3,26 Prozent auf 75,38 CHF), VAT (+ 1,74 Prozent auf 656,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 83,62 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 123,26 CHF) und Lonza (+ 0,21 Prozent auf 563,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Alcon (-1,09 Prozent auf 60,02 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 3 240,00 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 80,38 CHF), Straumann (-0,73 Prozent auf 101,60 CHF) und Richemont (-0,70 Prozent auf 191,10 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 91 990 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 300,557 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Mit 6,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,96
|1,07%
|Alcon AG
|63,76
|-0,69%
|Galderma
|184,25
|-0,11%
|Givaudan AG
|3 446,00
|-0,89%
|Lonza AG (N)
|599,80
|0,27%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,93
|-1,37%
|Novartis AG
|130,98
|0,32%
|Partners Group AG
|775,40
|0,18%
|Richemont
|203,20
|-0,68%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|378,11
|0,22%
|Sandoz
|79,96
|3,36%
|Straumann Holding AG
|107,70
|-0,87%
|Swiss Re AG
|148,80
|0,51%
|VAT
|698,40
|1,87%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 315,12
|-0,14%
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