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SLI im Blick 17.08.2026 09:29:30

Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start des Montagshandels nach

Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start des Montagshandels nach

Heutiger Marktbericht zum SLI.

Am Montag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,04 Prozent leichter bei 2 317,38 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,271 Prozent schwächer bei 2 312,02 Punkten in den Montagshandel, nach 2 318,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 311,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 318,15 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bewegte sich der SLI bei 2 101,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 2 000,59 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,74 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 3,26 Prozent auf 75,38 CHF), VAT (+ 1,74 Prozent auf 656,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,01 Prozent auf 83,62 CHF), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 123,26 CHF) und Lonza (+ 0,21 Prozent auf 563,80 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Alcon (-1,09 Prozent auf 60,02 CHF), Givaudan (-0,95 Prozent auf 3 240,00 CHF), Nestlé (-0,78 Prozent auf 80,38 CHF), Straumann (-0,73 Prozent auf 101,60 CHF) und Richemont (-0,70 Prozent auf 191,10 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 91 990 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 300,557 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Mit 6,21 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 88,96 1,07% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 63,76 -0,69% Alcon AG
Galderma 184,25 -0,11% Galderma
Givaudan AG 3 446,00 -0,89% Givaudan AG
Lonza AG (N) 599,80 0,27% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 84,93 -1,37% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 130,98 0,32% Novartis AG
Partners Group AG 775,40 0,18% Partners Group AG
Richemont 203,20 -0,68% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 378,11 0,22% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 79,96 3,36% Sandoz
Straumann Holding AG 107,70 -0,87% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 148,80 0,51% Swiss Re AG
VAT 698,40 1,87% VAT

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