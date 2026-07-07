Zurückhaltung in Zürich: SLI letztendlich leichter

Am Dienstag schloss der SLI nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 2 300,78 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,020 Prozent höher bei 2 301,99 Punkten, nach 2 301,52 Punkten am Vortag.

Bei 2 316,94 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 300,45 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 136,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 038,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der SLI mit 1 966,23 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,96 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Givaudan (+ 2,43 Prozent auf 3 536,00 CHF), Roche (+ 2,32 Prozent auf 339,50 CHF), Lindt (+ 2,21 Prozent auf 9 720,00 CHF), Nestlé (+ 1,72 Prozent auf 85,12 CHF) und Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 132,85 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Amrize (-5,50 Prozent auf 40,73 CHF), VAT (-4,79 Prozent auf 659,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,29 Prozent auf 83,36 CHF), Holcim (-1,91 Prozent auf 76,00 CHF) und Straumann (-1,89 Prozent auf 106,30 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 123 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 294,168 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at