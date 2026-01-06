Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|SLI-Marktbericht
|
06.01.2026 12:26:51
Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer
Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent schwächer bei 2 146,20 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,258 Prozent auf 2 156,54 Punkte an der Kurstafel, nach 2 150,98 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 158,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 144,34 Einheiten.
SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 2 094,74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der SLI einen Wert von 1 936,81 Punkten auf.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,69 Prozent auf 96,84 CHF), Sandoz (+ 1,54 Prozent auf 58,10 CHF), Novartis (+ 0,90 Prozent auf 109,48 CHF), Schindler (+ 0,80 Prozent auf 304,00 CHF) und Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 583,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,16 Prozent auf 59,92 CHF), Sika (-1,95 Prozent auf 160,50 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 78,38 CHF), Richemont (-1,36 Prozent auf 170,60 CHF) und Julius Bär (-1,34 Prozent auf 64,90 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 937 038 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 281,629 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder
Die ams-OSRAM-Aktie hat mit 8,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
