Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Marktbericht 06.01.2026 12:26:51

Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer

Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags schwächer

Der SLI notiert am Dienstagmittag im Minus.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,22 Prozent schwächer bei 2 146,20 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,258 Prozent auf 2 156,54 Punkte an der Kurstafel, nach 2 150,98 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 158,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 144,34 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, mit 2 094,74 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 038,42 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der SLI einen Wert von 1 936,81 Punkten auf.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Straumann (+ 2,69 Prozent auf 96,84 CHF), Sandoz (+ 1,54 Prozent auf 58,10 CHF), Novartis (+ 0,90 Prozent auf 109,48 CHF), Schindler (+ 0,80 Prozent auf 304,00 CHF) und Swisscom (+ 0,78 Prozent auf 583,50 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,16 Prozent auf 59,92 CHF), Sika (-1,95 Prozent auf 160,50 CHF), Logitech (-1,38 Prozent auf 78,38 CHF), Richemont (-1,36 Prozent auf 170,60 CHF) und Julius Bär (-1,34 Prozent auf 64,90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 937 038 Aktien gehandelt. Im SLI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 281,629 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die ams-OSRAM-Aktie hat mit 8,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AGmehr Nachrichten