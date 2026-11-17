Der SLI zeigt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,98 Prozent tiefer bei 2 407,86 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,341 Prozent tiefer bei 2 423,48 Punkten, nach 2 431,78 Punkten am Vortag.

Bei 2 425,82 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 402,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2 306,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 304,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, wurde der SLI mit 2 038,21 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,94 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Amrize (+ 0,68 Prozent auf 34,17 CHF), VAT (+ 0,49 Prozent auf 532,60 CHF), Richemont (+ 0,06 Prozent auf 174,05 CHF), Lindt (-0,12 Prozent auf 8 570,00 CHF) und Alcon (-0,32 Prozent auf 61,94 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen UBS (-1,91 Prozent auf 39,64 CHF), Novartis (-1,74 Prozent auf 133,40 CHF), Swiss Life (-1,61 Prozent auf 977,80 CHF), Logitech (-1,50 Prozent auf 82,92 CHF) und Galderma (-1,49 Prozent auf 188,15 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 861 738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,05 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at