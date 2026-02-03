ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

SLI-Performance im Fokus 03.02.2026 17:59:22

Zurückhaltung in Zürich: SLI notiert schlussendlich im Minus

Der SLI erlitt zum Handelsende Verluste.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,41 Prozent tiefer bei 2 140,96 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,500 Prozent auf 2 160,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 149,81 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 2 131,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 164,76 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wies der SLI 2 143,31 Punkte auf. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 03.11.2025, den Stand von 2 008,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bewegte sich der SLI bei 2 065,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,466 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Julius Bär (+ 2,94 Prozent auf 67,26 CHF), Holcim (+ 1,36 Prozent auf 82,10 CHF), Schindler (+ 0,92 Prozent auf 307,00 CHF), Nestlé (+ 0,75 Prozent auf 76,08 CHF) und Sika (+ 0,73 Prozent auf 151,25 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Temenos (-7,08 Prozent auf 64,30 CHF), Partners Group (-6,58 Prozent auf 977,60 CHF), Adecco SA (-6,47 Prozent auf 21,70 CHF), Straumann (-2,51 Prozent auf 91,02 CHF) und ams-OSRAM (-2,48 Prozent auf 7,88 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 184 573 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 304,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Partners Group AG

Analysen zu ams-OSRAM AG

04.02.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 ams-OSRAM Equal Weight Barclays Capital
01.12.25 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 ams-OSRAM Buy Deutsche Bank AG
21.11.25 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
Es ist ein Fehler aufgetreten!

