ABB Aktie

ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Kursverlauf 17.08.2026 12:27:23

Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer

Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer

Der SLI verliert am ersten Tag der Woche an Wert.

Am Montag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 2 311,43 Punkte abwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,271 Prozent auf 2 312,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 318,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 319,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 310,54 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der SLI bei 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 101,76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 2 000,59 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,46 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 2,36 Prozent auf 74,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,80 Prozent auf 213,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,75 Prozent auf 83,40 CHF), Amrize (+ 0,37 Prozent auf 38,00 CHF) und VAT (+ 0,31 Prozent auf 647,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Nestlé (-1,86 Prozent auf 79,50 CHF), Alcon (-1,68 Prozent auf 59,66 CHF), Geberit (-1,58 Prozent auf 534,40 CHF), Givaudan (-1,44 Prozent auf 3 224,00 CHF) und Straumann (-1,17 Prozent auf 101,15 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 559 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 300,557 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,21 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VAT

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,92 1,02% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 63,52 -1,06% Alcon AG
Amrize 40,36 0,12% Amrize
Galderma 182,85 -0,87% Galderma
Geberit AG (N) 568,00 -1,59% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 420,00 -1,64% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 226,90 1,02% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 84,58 -1,78% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 772,20 -0,23% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,60 0,08% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 80,64 4,24% Sandoz
Straumann Holding AG 107,50 -1,06% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 149,15 0,74% Swiss Re AG
VAT 687,00 0,20% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 311,60 -0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen