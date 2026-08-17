ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SLI-Kursverlauf
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17.08.2026 12:27:23
Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag schwächer
Am Montag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 2 311,43 Punkte abwärts. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,271 Prozent auf 2 312,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 318,31 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 319,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 310,54 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der SLI bei 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 101,76 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, den Wert von 2 000,59 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,46 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 2,36 Prozent auf 74,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,80 Prozent auf 213,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,75 Prozent auf 83,40 CHF), Amrize (+ 0,37 Prozent auf 38,00 CHF) und VAT (+ 0,31 Prozent auf 647,40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Nestlé (-1,86 Prozent auf 79,50 CHF), Alcon (-1,68 Prozent auf 59,66 CHF), Geberit (-1,58 Prozent auf 534,40 CHF), Givaudan (-1,44 Prozent auf 3 224,00 CHF) und Straumann (-1,17 Prozent auf 101,15 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 559 404 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 300,557 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,21 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|88,92
|1,02%
|Alcon AG
|63,52
|-1,06%
|Amrize
|40,36
|0,12%
|Galderma
|182,85
|-0,87%
|Geberit AG (N)
|568,00
|-1,59%
|Givaudan AG
|3 420,00
|-1,64%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|226,90
|1,02%
|Nestlé SA (Nestle)
|84,58
|-1,78%
|Partners Group AG
|772,20
|-0,23%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,60
|0,08%
|Sandoz
|80,64
|4,24%
|Straumann Holding AG
|107,50
|-1,06%
|Swiss Re AG
|149,15
|0,74%
|VAT
|687,00
|0,20%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 311,60
|-0,29%
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