Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer

Am Montag sinkt der SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 1 960,65 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 2,01 Prozent auf 1 924,33 Punkte an der Kurstafel, nach 1 963,81 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 962,51 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 915,56 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Der SLI wies vor einem Monat, am 23.02.2026, einen Wert von 2 189,42 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.12.2025, wies der SLI 2 140,82 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, bei 2 107,77 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,85 Prozent ein. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 5,06 Prozent auf 137,00 CHF), Partners Group (+ 2,27 Prozent auf 811,20 CHF), Lindt (+ 2,09 Prozent auf 10 740,00 CHF), Julius Bär (+ 1,55 Prozent auf 56,48 CHF) und VAT (+ 1,54 Prozent auf 515,40 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Sonova (-4,65 Prozent auf 170,20 CHF), Sandoz (-1,74 Prozent auf 59,74 CHF), Galderma (-0,91 Prozent auf 140,80 CHF), Givaudan (-0,86 Prozent auf 2 655,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,78 Prozent auf 63,96 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 032 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 262,934 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at