VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index-Performance
|
13.03.2026 17:58:57
Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Am Freitag sank der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 2 032,65 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,491 Prozent leichter bei 2 028,11 Punkten, nach 2 038,12 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 049,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 014,47 Einheiten.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,860 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der SLI noch bei 2 157,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 087,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der SLI einen Stand von 2 074,55 Punkten auf.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,50 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 80,87 CHF), Swisscom (+ 0,99 Prozent auf 717,50 CHF), Roche (+ 0,79 Prozent auf 320,70 CHF), Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 819,80 CHF) und Lindt (+ 0,72 Prozent auf 11 240,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-2,51 Prozent auf 43,52 CHF), Richemont (-2,44 Prozent auf 138,10 CHF), VAT (-2,29 Prozent auf 503,40 CHF), Sika (-2,22 Prozent auf 134,10 CHF) und Julius Bär (-2,17 Prozent auf 59,40 CHF) unter Druck.
SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 486 371 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 280,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Titel
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sika AG
|
13.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse Zürich in Rot: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freundlicher Handel: SMI am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
13.03.26
|Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SMI steigen (finanzen.at)
|
13.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
13.03.26
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Sika AG
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|48,49
|-0,72%
|Julius Bär
|65,40
|-2,15%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|12 520,00
|1,79%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,20
|0,97%
|Richemont
|152,90
|-1,99%
|Roche AG (Genussschein)
|320,70
|0,79%
|Sika AG
|147,00
|-2,78%
|Swiss Life AG (N)
|902,00
|0,60%
|Swiss Re AG
|141,60
|-1,22%
|Swisscom AG
|790,50
|0,64%
|UBS
|32,30
|-0,92%
|VAT
|554,20
|-2,36%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|594,40
|0,30%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 032,65
|-0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.