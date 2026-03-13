Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Freitag sank der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,27 Prozent auf 2 032,65 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,491 Prozent leichter bei 2 028,11 Punkten, nach 2 038,12 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 049,28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 014,47 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,860 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, lag der SLI noch bei 2 157,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 087,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2025, wies der SLI einen Stand von 2 074,55 Punkten auf.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,50 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 1,06 Prozent auf 80,87 CHF), Swisscom (+ 0,99 Prozent auf 717,50 CHF), Roche (+ 0,79 Prozent auf 320,70 CHF), Swiss Life (+ 0,76 Prozent auf 819,80 CHF) und Lindt (+ 0,72 Prozent auf 11 240,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Amrize (-2,51 Prozent auf 43,52 CHF), Richemont (-2,44 Prozent auf 138,10 CHF), VAT (-2,29 Prozent auf 503,40 CHF), Sika (-2,22 Prozent auf 134,10 CHF) und Julius Bär (-2,17 Prozent auf 59,40 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 486 371 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 280,267 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at