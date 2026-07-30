Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Kursverlauf
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30.07.2026 09:28:52
Zurückhaltung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer
Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,01 Prozent leichter bei 2 310,92 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,286 Prozent tiefer bei 2 304,48 Punkten, nach 2 311,08 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 313,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 304,32 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,598 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 274,15 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der SLI noch bei 2 100,41 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bei 1 987,72 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,44 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 327,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Holcim (+ 2,55 Prozent auf 75,54 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 336,00 CHF), Galderma (+ 1,27 Prozent auf 179,35 CHF), Amrize (+ 1,06 Prozent auf 41,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,73 Prozent auf 205,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-4,69 Prozent auf 83,70 CHF), Lonza (-0,97 Prozent auf 569,20 CHF), Roche (-0,88 Prozent auf 358,50 CHF), Sika (-0,70 Prozent auf 178,20 CHF) und Sonova (-0,54 Prozent auf 221,20 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 243 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 313,425 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Werte
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,69 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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