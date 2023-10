Zurückhaltung in Zürich: SLI schwächelt letztendlich

So performte der SLI am fünften Tag der Woche schlussendlich.

Am Freitag beendete der SLI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 1 612,03 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,371 Prozent auf 1 607,34 Punkte an der Kurstafel, nach 1 613,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 607,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 621,45 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 0,469 Prozent zurück. Der SLI stand vor einem Monat, am 27.09.2023, bei 1 698,17 Punkten. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bei 1 799,89 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 27.10.2022, mit 1 622,51 Punkten bewertet.

Der Index fiel auf Jahressicht 2023 bereits um 4,11 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 599,02 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Givaudan (+ 3,99 Prozent auf 3 026,00 CHF), Logitech (+ 2,28 Prozent auf 69,90 CHF), Straumann (+ 1,63 Prozent auf 102,90 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 214,10 CHF) und Swatch (I) (+ 1,24 Prozent auf 229,30 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams (-1,75 Prozent auf 3,19 CHF), Novartis (-1,56 Prozent auf 83,76 CHF), Nestlé (-1,44 Prozent auf 97,46 CHF), Temenos (-0,95 Prozent auf 62,52 CHF) und Holcim (-0,93 Prozent auf 55,52 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 255 549 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at