Zurückhaltung in Zürich: SLI schwächelt nachmittags

Um 15:41 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 1 970,82 Punkte nach. In den Freitagshandel ging der SLI 0,681 Prozent stärker bei 1 996,33 Punkten, nach 1 982,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 968,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 002,14 Punkten.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 2,96 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.02.2026, lag der SLI noch bei 2 200,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 131,01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2 116,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 8,38 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 968,73 Zähler.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Holcim (+ 1,63 Prozent auf 63,62 CHF), Lindt (+ 1,05 Prozent auf 10 560,00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,61 Prozent auf 197,00 CHF), Sika (+ 0,36 Prozent auf 126,80 CHF) und Geberit (+ 0,04 Prozent auf 527,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,00 Prozent auf 64,52 CHF), Swisscom (-1,92 Prozent auf 691,00 CHF), VAT (-1,72 Prozent auf 502,80 CHF), Julius Bär (-1,63 Prozent auf 55,66 CHF) und Alcon (-1,55 Prozent auf 58,56 CHF) unter Druck.

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 697 386 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 266,339 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,53 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at