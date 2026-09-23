Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht am Mittwochnachmittag Verluste

Am Mittwoch notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,08 Prozent leichter bei 2 251,96 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,311 Prozent höher bei 2 260,71 Punkten in den Handel, nach 2 253,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 246,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 263,35 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,899 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 310,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SLI einen Stand von 2 231,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der SLI noch bei 1 990,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,69 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Novartis (+ 1,41 Prozent auf 118,10 CHF), Sandoz (+ 1,16 Prozent auf 71,58 CHF), Roche (+ 1,02 Prozent auf 367,80 CHF), Swiss Re (+ 1,01 Prozent auf 139,95 CHF) und Logitech (+ 0,91 Prozent auf 86,74 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Sika (-2,01 Prozent auf 185,10 CHF), Helvetia Baloise (-1,73 Prozent auf 215,80 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 39,66 CHF), Julius Bär (-1,23 Prozent auf 70,84 CHF) und Amrize (-1,13 Prozent auf 31,48 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 914 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 309,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 7,34 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at