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13.11.2026 12:26:34
Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge
Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent leichter bei 2 426,93 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,138 Prozent tiefer bei 2 426,26 Punkten, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 429,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 416,63 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2 243,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SLI noch bei 2 327,30 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 2 074,79 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,83 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 438,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,15 Prozent auf 281,20 CHF), Swisscom (+ 0,98 Prozent auf 724,50 CHF), Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 153,35 CHF), Lindt (+ 0,82 Prozent auf 8 565,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,79 Prozent auf 992,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-4,51 Prozent auf 168,20 CHF), Sandoz (-1,27 Prozent auf 85,80 CHF), Logitech (-1,11 Prozent auf 84,06 CHF), Amrize (-1,01 Prozent auf 34,31 CHF) und Sika (-0,88 Prozent auf 192,20 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 389 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SLI-Werte
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|36,98
|0,05%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 285,00
|1,25%
|Logitech S.A.
|92,42
|1,65%
|Nestlé SA (Nestle)
|94,59
|1,39%
|Partners Group AG
|709,40
|-0,11%
|Richemont
|183,40
|-3,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,55
|0,59%
|Sandoz
|91,92
|-2,00%
|Sika AG
|207,80
|-0,43%
|Sonova AG
|309,70
|3,61%
|Swiss Life AG (N)
|1 076,00
|1,46%
|Swiss Re AG
|165,65
|1,22%
|Swisscom AG
|784,50
|1,29%
Indizes in diesem Artikel
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