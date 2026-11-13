Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht mittags Abschläge

Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,11 Prozent leichter bei 2 426,93 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,138 Prozent tiefer bei 2 426,26 Punkten, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 429,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 416,63 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 2,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der SLI einen Stand von 2 243,49 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SLI noch bei 2 327,30 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 2 074,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,83 Prozent zu Buche. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 438,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 1,15 Prozent auf 281,20 CHF), Swisscom (+ 0,98 Prozent auf 724,50 CHF), Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 153,35 CHF), Lindt (+ 0,82 Prozent auf 8 565,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,79 Prozent auf 992,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-4,51 Prozent auf 168,20 CHF), Sandoz (-1,27 Prozent auf 85,80 CHF), Logitech (-1,11 Prozent auf 84,06 CHF), Amrize (-1,01 Prozent auf 34,31 CHF) und Sika (-0,88 Prozent auf 192,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 1 389 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 346,059 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SLI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Mit 6,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at