Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SLI-Kursentwicklung
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19.03.2026 12:26:57
Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht Verluste
Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 1,71 Prozent tiefer bei 1 997,42 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,26 Prozent schwächer bei 2 006,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 032,22 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 012,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 990,58 Punkten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 188,38 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 109,82 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 7,14 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 990,58 Zählern.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,10 Prozent auf 71,92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,20 Prozent auf 172,10 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 710,50 CHF), Swiss Re (-0,30 Prozent auf 131,75 CHF) und Zurich Insurance (-0,33 Prozent auf 549,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-5,06 Prozent auf 128,40 CHF), Straumann (-3,79 Prozent auf 77,64 CHF), VAT (-3,36 Prozent auf 506,40 CHF), Richemont (-3,06 Prozent auf 133,10 CHF) und Julius Bär (-2,95 Prozent auf 57,24 CHF).
SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 740 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 276,020 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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