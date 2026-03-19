Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht Verluste

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 1,71 Prozent tiefer bei 1 997,42 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,26 Prozent schwächer bei 2 006,54 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 032,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 012,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 990,58 Punkten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 19.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 188,38 Punkten auf. Der SLI lag vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 2 131,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 109,82 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 7,14 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 990,58 Zählern.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,10 Prozent auf 71,92 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,20 Prozent auf 172,10 CHF), Swisscom (-0,21 Prozent auf 710,50 CHF), Swiss Re (-0,30 Prozent auf 131,75 CHF) und Zurich Insurance (-0,33 Prozent auf 549,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sika (-5,06 Prozent auf 128,40 CHF), Straumann (-3,79 Prozent auf 77,64 CHF), VAT (-3,36 Prozent auf 506,40 CHF), Richemont (-3,06 Prozent auf 133,10 CHF) und Julius Bär (-2,95 Prozent auf 57,24 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 740 105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 276,020 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at