Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter
Am Freitag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,35 Prozent auf 2 173,89 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,218 Prozent schwächer bei 2 176,81 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 181,57 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 168,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 179,23 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,183 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 16.12.2025, den Wert von 2 112,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 051,01 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 1 972,95 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. 2 128,11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 1,97 Prozent auf 62,08 CHF), Novartis (+ 0,98 Prozent auf 115,60 CHF), Roche (+ 0,93 Prozent auf 348,90 CHF), Schindler (+ 0,78 Prozent auf 310,40 CHF) und Straumann (+ 0,61 Prozent auf 99,42 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-5,39 Prozent auf 161,35 CHF), ams-OSRAM (-4,23 Prozent auf 8,16 CHF), Temenos (-3,00 Prozent auf 77,60 CHF), Sika (-2,59 Prozent auf 150,20 CHF) und Adecco SA (-2,14 Prozent auf 22,86 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 860 093 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 294,131 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
