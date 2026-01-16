Richemont Aktie

Richemont für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 16.01.2026 17:58:57

Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter

Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter

Der SLI sank am Freitag.

Am Freitag ging es im SLI via SIX letztendlich um 0,35 Prozent auf 2 173,89 Punkte nach unten. Zuvor ging der SLI 0,218 Prozent schwächer bei 2 176,81 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 181,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 168,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 179,23 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 0,183 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 16.12.2025, den Wert von 2 112,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 051,01 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 1 972,95 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,07 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. 2 128,11 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 1,97 Prozent auf 62,08 CHF), Novartis (+ 0,98 Prozent auf 115,60 CHF), Roche (+ 0,93 Prozent auf 348,90 CHF), Schindler (+ 0,78 Prozent auf 310,40 CHF) und Straumann (+ 0,61 Prozent auf 99,42 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-5,39 Prozent auf 161,35 CHF), ams-OSRAM (-4,23 Prozent auf 8,16 CHF), Temenos (-3,00 Prozent auf 77,60 CHF), Sika (-2,59 Prozent auf 150,20 CHF) und Adecco SA (-2,14 Prozent auf 22,86 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 860 093 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 294,131 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Richemont

mehr Nachrichten