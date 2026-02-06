Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer

Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,44 Prozent auf 2 138,46 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Handel ging der SLI 0,503 Prozent leichter bei 2 137,17 Punkten, nach 2 147,97 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 139,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 135,85 Punkten lag.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,980 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 162,47 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Stand von 2 010,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der SLI bei 2 078,74 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,582 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 1,53 Prozent auf 99,48 CHF), Holcim (+ 0,89 Prozent auf 74,94 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 79,07 CHF), Sandoz (+ 0,43 Prozent auf 61,34 CHF) und Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 3 092,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Alcon (-2,51 Prozent auf 59,80 CHF), Temenos (-2,48 Prozent auf 65,00 CHF), VAT (-1,80 Prozent auf 475,30 CHF), Partners Group (-1,70 Prozent auf 950,20 CHF) und Sonova (-1,63 Prozent auf 205,40 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 499 556 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,321 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

