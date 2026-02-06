VAT Aktie
Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start schwächer
Um 09:11 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,44 Prozent auf 2 138,46 Punkte an der SLI-Kurstafel. In den Handel ging der SLI 0,503 Prozent leichter bei 2 137,17 Punkten, nach 2 147,97 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 139,47 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 135,85 Punkten lag.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,980 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bewegte sich der SLI bei 2 162,47 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 06.11.2025, den Stand von 2 010,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der SLI bei 2 078,74 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,582 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Straumann (+ 1,53 Prozent auf 99,48 CHF), Holcim (+ 0,89 Prozent auf 74,94 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 79,07 CHF), Sandoz (+ 0,43 Prozent auf 61,34 CHF) und Givaudan (+ 0,29 Prozent auf 3 092,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Alcon (-2,51 Prozent auf 59,80 CHF), Temenos (-2,48 Prozent auf 65,00 CHF), VAT (-1,80 Prozent auf 475,30 CHF), Partners Group (-1,70 Prozent auf 950,20 CHF) und Sonova (-1,63 Prozent auf 205,40 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 499 556 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,321 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Analysen zu VAT
Aktien in diesem Artikel
|Adecco SA
|25,04
|0,08%
|Alcon AG
|66,60
|0,45%
|Givaudan AG
|3 381,00
|0,74%
|Holcim AG
|83,98
|4,09%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,85
|0,77%
|Partners Group AG
|1 065,00
|1,38%
|Roche AG (Genussschein)
|356,40
|-0,64%
|Sandoz
|67,10
|0,27%
|Sonova AG
|224,80
|-1,06%
|Straumann Holding AG
|109,20
|2,20%
|Swiss Re AG
|139,75
|1,01%
|Temenos AG
|72,20
|-0,35%
|UBS
|37,14
|-0,11%
|VAT
|535,40
|1,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.