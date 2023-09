Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SMI kann seine Vortagesgewinne am Donnerstagmorgen nicht halten.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent auf 10 879,04 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,233 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SMI 0,103 Prozent höher bei 10 893,50 Punkten, nach 10 882,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 10 893,59 Punkte, das Tagestief hingegen 10 875,93 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 28.08.2023, wies der SMI einen Wert von 11 032,76 Punkten auf. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 28.06.2023, mit 11 183,55 Punkten bewertet. Der SMI wies vor einem Jahr, am 28.09.2022, einen Stand von 10 220,76 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,907 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 11 616,37 Punkte. Bei 10 395,33 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Alcon (+ 0,85 Prozent auf 70,80 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 93,18 CHF), Swiss Re (+ 0,43 Prozent auf 94,34 CHF), Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 566,80 CHF) und Geberit (+ 0,18 Prozent auf 451,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Givaudan (-0,89 Prozent auf 2 908,00 CHF), Sika (-0,61 Prozent auf 228,00 CHF), Richemont (-0,59 Prozent auf 108,65 CHF), Logitech (-0,51 Prozent auf 62,08 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,46 Prozent auf 257,90 CHF) unter Druck.

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 235 466 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 282,717 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,06 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at