Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 11.03.2026 09:29:14

Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt Handel im Minus

Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt Handel im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,93 Prozent leichter bei 12 943,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,808 Prozent auf 12 959,66 Punkte an der Kurstafel, nach 13 065,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 940,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 972,47 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,133 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 547,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12 905,17 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 12 692,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,29 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 0,48 Prozent auf 63,36 CHF), Swisscom (-0,14 Prozent auf 715,00 CHF), Sika (-0,43 Prozent auf 140,30 CHF), Nestlé (-0,65 Prozent auf 79,07 CHF) und Richemont (-0,70 Prozent auf 141,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-1,98 Prozent auf 801,80 CHF), Roche (-1,46 Prozent auf 330,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 169,75 CHF), Swiss Re (-1,16 Prozent auf 128,15 CHF) und Swiss Life (-1,09 Prozent auf 832,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 261 186 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 295,176 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Life AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Life AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 75,12 0,21% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 69,42 0,06% Alcon AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 190,60 0,87% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 88,11 0,93% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 896,00 -0,24% Partners Group AG
Richemont 158,20 0,96% Richemont
Roche AG (Genussschein) 330,00 -1,55% Roche AG (Genussschein)
Sika AG 154,90 -0,71% Sika AG
Swiss Life AG (N) 924,20 0,02% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 142,20 -1,35% Swiss Re AG
Swisscom AG 792,50 0,76% Swisscom AG
UBS 33,54 0,42% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 12 958,59 -0,82%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen