Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt Handel im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Mittwoch.

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,93 Prozent leichter bei 12 943,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,567 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,808 Prozent auf 12 959,66 Punkte an der Kurstafel, nach 13 065,19 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 940,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 972,47 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,133 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 547,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der SMI einen Wert von 12 905,17 Punkten auf. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 12 692,25 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,29 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 685,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Alcon (+ 0,48 Prozent auf 63,36 CHF), Swisscom (-0,14 Prozent auf 715,00 CHF), Sika (-0,43 Prozent auf 140,30 CHF), Nestlé (-0,65 Prozent auf 79,07 CHF) und Richemont (-0,70 Prozent auf 141,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Partners Group (-1,98 Prozent auf 801,80 CHF), Roche (-1,46 Prozent auf 330,30 CHF), Kühne + Nagel International (-1,39 Prozent auf 169,75 CHF), Swiss Re (-1,16 Prozent auf 128,15 CHF) und Swiss Life (-1,09 Prozent auf 832,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 261 186 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 295,176 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at