WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

SMI-Entwicklung 09.03.2026 09:29:02

Zurückhaltung in Zürich: SMI-Börsianer bekommen zum Start des Montagshandels kalte Füße

Der SMI befindet sich am Morgen auf Talfahrt.

Um 09:11 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 3,12 Prozent auf 12 687,46 Punkte zurück. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,587 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 2,57 Prozent schwächer bei 12 758,45 Punkten, nach 13 095,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 972,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 687,46 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 517,73 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 09.12.2025, den Stand von 12 931,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, bei 13 076,68 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,23 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 063,53 Punkte. Bei 12 687,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (-0,75 Prozent auf 126,15 CHF), Novartis (-0,94 Prozent auf 122,10 CHF), Swisscom (-1,04 Prozent auf 710,50 CHF), Nestlé (-1,20 Prozent auf 79,28 CHF) und Zurich Insurance (-1,47 Prozent auf 522,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-7,54 Prozent auf 60,10 CHF), Roche (-7,50 Prozent auf 315,60 CHF), Amrize (-5,76 Prozent auf 42,68 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,49 Prozent auf 63,44 CHF) und Sika (-3,63 Prozent auf 136,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 671 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,762 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

03.03.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
27.02.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
