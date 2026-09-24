Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Donnerstagmittag zurück

Der SMI zeigt sich am Donnerstag wenig verändert.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent auf 13 899,57 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 1,588 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,229 Prozent leichter bei 13 889,89 Punkten, nach 13 921,72 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 13 931,61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 840,69 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,202 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 447,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 117,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der SMI mit 11 978,83 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,92 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern verzeichnet.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 0,99 Prozent auf 77,86 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 118,52 CHF), Geberit (+ 0,70 Prozent auf 546,20 CHF), Sandoz (+ 0,56 Prozent auf 71,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 140,45 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Logitech (-4,36 Prozent auf 84,16 CHF), Partners Group (-3,17 Prozent auf 604,60 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 38,83 CHF), Zurich Insurance (-0,96 Prozent auf 578,20 CHF) und Sika (-0,84 Prozent auf 183,45 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 197 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 308,799 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 7,37 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at