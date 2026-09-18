Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SMI im Fokus
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18.09.2026 15:58:50
Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag
Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 13 869,89 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,588 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,330 Prozent tiefer bei 13 901,32 Punkten, nach 13 947,31 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 847,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 964,30 Zählern.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,281 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 320,90 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 13 765,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SMI mit 12 049,13 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,70 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im SMI aktuell
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 80,72 CHF), Logitech (+ 0,90 Prozent auf 85,08 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 548,80 CHF), Novartis (+ 0,24 Prozent auf 116,30 CHF) und Alcon (+ 0,00 Prozent auf 53,44 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-2,76 Prozent auf 653,00 CHF), Amrize (-2,48 Prozent auf 31,03 CHF), Nestlé (-2,37 Prozent auf 76,47 CHF), Zurich Insurance (-1,84 Prozent auf 596,40 CHF) und Swiss Life (-1,43 Prozent auf 922,20 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 376 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,649 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus
Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|84,58
|0,81%
|Alcon AG
|56,70
|0,04%
|Amrize
|32,76
|-1,56%
|Logitech S.A.
|87,50
|-2,04%
|Lonza AG (N)
|577,00
|0,59%
|Nestlé SA (Nestle)
|80,94
|-2,23%
|Novartis AG
|122,02
|-0,44%
|Partners Group AG
|647,80
|-0,95%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|377,40
|-0,68%
|Swiss Life AG (N)
|981,40
|-0,43%
|Swiss Re AG
|146,80
|-0,03%
|Swisscom AG
|687,00
|-2,97%
|UBS
|43,91
|-0,50%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|631,40
|-1,53%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 786,72
|-1,15%
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