Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SMI im Fokus 18.09.2026 15:58:50

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag

Mit dem SMI geht es heute abwärts.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 13 869,89 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,588 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,330 Prozent tiefer bei 13 901,32 Punkten, nach 13 947,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 847,03 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 964,30 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 0,281 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14 320,90 Punkten auf. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 13 765,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der SMI mit 12 049,13 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,70 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 80,72 CHF), Logitech (+ 0,90 Prozent auf 85,08 CHF), Lonza (+ 0,70 Prozent auf 548,80 CHF), Novartis (+ 0,24 Prozent auf 116,30 CHF) und Alcon (+ 0,00 Prozent auf 53,44 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Swisscom (-2,76 Prozent auf 653,00 CHF), Amrize (-2,48 Prozent auf 31,03 CHF), Nestlé (-2,37 Prozent auf 76,47 CHF), Zurich Insurance (-1,84 Prozent auf 596,40 CHF) und Swiss Life (-1,43 Prozent auf 922,20 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 376 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,649 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,58 0,81% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 56,70 0,04% Alcon AG
Amrize 32,76 -1,56% Amrize
Logitech S.A. 87,50 -2,04% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 577,00 0,59% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 80,94 -2,23% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 122,02 -0,44% Novartis AG
Partners Group AG 647,80 -0,95% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,40 -0,68% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 981,40 -0,43% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 146,80 -0,03% Swiss Re AG
Swisscom AG 687,00 -2,97% Swisscom AG
UBS 43,91 -0,50% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 631,40 -1,53% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 786,72 -1,15%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:53 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen