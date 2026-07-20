Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt schlussendlich zurück

Der SMI notierte im SIX-Handel schlussendlich um 0,62 Prozent schwächer bei 14 254,36 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,677 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,662 Prozent auf 14 248,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 343,70 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 222,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 14 341,80 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 774,02 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Stand von 13 284,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der SMI mit 11 982,91 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7,60 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Richemont (+ 1,31 Prozent auf 196,75 CHF), Nestlé (+ 0,21 Prozent auf 85,73 CHF), Alcon (+ 0,11 Prozent auf 56,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,10 Prozent auf 79,28 CHF) und Lonza (-0,49 Prozent auf 565,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Amrize (-2,83 Prozent auf 39,86 CHF), Swiss Re (-2,13 Prozent auf 135,35 CHF), Sika (-1,89 Prozent auf 155,40 CHF), Novartis (-1,52 Prozent auf 123,10 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,28 Prozent auf 207,60 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 459 666 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,984 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Mit 6,75 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at