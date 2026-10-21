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SMI-Performance im Fokus 21.10.2026 09:28:47

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 09:10 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,21 Prozent tiefer bei 14 447,27 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,651 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,051 Prozent tiefer bei 14 471,03 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 478,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 482,07 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 436,84 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,834 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 21.09.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 956,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der SMI bei 14 298,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, lag der SMI noch bei 12 622,70 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 9,06 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 71,78 CHF), Sandoz (+ 0,34 Prozent auf 77,38 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 89,24 CHF), Swiss Life (+ 0,13 Prozent auf 930,60 CHF) und Richemont (-0,06 Prozent auf 175,90 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-1,54 Prozent auf 602,00 CHF), Sika (-1,03 Prozent auf 182,60 CHF), Holcim (-0,89 Prozent auf 64,34 CHF), Roche (-0,69 Prozent auf 387,20 CHF) und Geberit (-0,65 Prozent auf 553,80 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie aufweisen. 208 290 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 326,511 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Geberit AG (N) 607,00 1,00% Geberit AG (N)
Holcim AG 69,42 -0,49% Holcim AG
Logitech S.A. 100,65 2,58% Logitech S.A.
Partners Group AG 666,20 1,22% Partners Group AG
Richemont 186,70 -1,32% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 424,65 1,05% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 85,98 2,24% Sandoz
Sika AG 196,65 -1,43% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 011,00 0,00% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 166,70 1,83% Swiss Re AG

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 557,91 0,04%

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