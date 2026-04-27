Zurückhaltung in Zürich: SMI gibt zum Handelsstart nach

Am Montag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,02 Prozent auf 13 167,71 Punkte abwärts. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,553 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,122 Prozent leichter bei 13 153,63 Punkten in den Montagshandel, nach 13 169,70 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SMI bei 13 153,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 185,12 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.03.2026, lag der SMI noch bei 12 570,26 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 27.01.2026, einen Stand von 13 216,23 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der SMI-Kurs 11 942,05 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,601 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 1,41 Prozent auf 45,27 CHF), Lonza (+ 0,75 Prozent auf 483,40 CHF), Alcon (+ 0,64 Prozent auf 59,68 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 32,70 CHF) und Holcim (+ 0,41 Prozent auf 73,10 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Swisscom (-0,75 Prozent auf 664,00 CHF), Zurich Insurance (-0,66 Prozent auf 544,20 CHF), Kühne + Nagel International (-0,62 Prozent auf 184,85 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,46 Prozent auf 77,54 CHF) und Swiss Re (-0,43 Prozent auf 127,85 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 217 524 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 278,315 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at