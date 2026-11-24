Kaum verändert zeigt sich der SMI am Dienstag.

Am Dienstag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,19 Prozent auf 14 708,35 Punkte nach unten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,685 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,205 Prozent höher bei 14 765,89 Punkten, nach 14 735,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 686,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 783,77 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 462,36 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der SMI bei 14 447,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der SMI noch bei 12 654,12 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 11,03 Prozent. Bei 15 272,42 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,96 Prozent auf 152,25 CHF), Nestlé (+ 0,86 Prozent auf 85,61 CHF), Swiss Life (+ 0,55 Prozent auf 959,20 CHF), Logitech (+ 0,48 Prozent auf 84,40 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 637,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1,55 Prozent auf 67,26 CHF), Sandoz (-1,52 Prozent auf 81,74 CHF), Galderma (-1,36 Prozent auf 185,15 CHF), UBS (-0,76 Prozent auf 37,64 CHF) und Novartis (-0,55 Prozent auf 127,32 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 620 808 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 343,676 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,41 Prozent.

Redaktion finanzen.at