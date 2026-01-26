ABB Aktie
26.01.2026 15:58:35
Zurückhaltung in Zürich: SMI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
Der SMI sinkt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent auf 13 143,80 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,537 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,175 Prozent schwächer bei 13 124,17 Punkten in den Montagshandel, nach 13 147,13 Punkten am Vortag.
Bei 13 059,31 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 151,66 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SMI auf 13 242,80 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der SMI bei 12 568,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wies der SMI 12 287,28 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,781 Prozent ein. Bei 13 528,67 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13 059,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SMI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,32 Prozent auf 73,96 CHF), Holcim (+ 2,00 Prozent auf 79,56 CHF), Swiss Life (+ 0,82 Prozent auf 835,00 CHF), UBS (+ 0,81 Prozent auf 37,46 CHF) und Givaudan (+ 0,73 Prozent auf 3 180,00 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-1,56 Prozent auf 177,15 CHF), Richemont (-1,46 Prozent auf 152,30 CHF), Lonza (-1,26 Prozent auf 548,40 CHF), Partners Group (-0,47 Prozent auf 1 064,00 CHF) und Alcon (-0,35 Prozent auf 62,96 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 061 677 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 300,453 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
