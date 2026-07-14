Zurückhaltung in Zürich: SMI notiert letztendlich im Minus

Der SMI schloss den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 14 241,77 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,824 Prozent schwächer bei 14 148,60 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 266,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 14 263,61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 114,37 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 708,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der SMI einen Stand von 13 269,77 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, den Stand von 11 939,89 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,51 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 85,48 CHF), Swiss Re (+ 1,04 Prozent auf 136,00 CHF), Swiss Life (+ 0,45 Prozent auf 942,00 CHF) und Holcim (+ 0,35 Prozent auf 74,46 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Alcon (-3,04 Prozent auf 54,20 CHF), Logitech (-1,99 Prozent auf 81,92 CHF), Novartis (-1,73 Prozent auf 122,42 CHF), Roche (-1,12 Prozent auf 327,00 CHF) und Givaudan (-1,08 Prozent auf 3 383,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 6 199 836 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 288,832 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at