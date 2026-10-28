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ABB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Index-Bewegung 28.10.2026 17:58:44

Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich leichter

Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich leichter

Schlussendlich herrschte in Zürich ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 14 581,10 Punkten ab. Damit sind die enthaltenen Werte 1,676 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,577 Prozent schwächer bei 14 513,44 Punkten, nach 14 597,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 14 489,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 621,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SMI bereits um 0,752 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bei 13 942,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 571,33 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der SMI bei 12 360,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 10,07 Prozent zu Buche. Bei 14 669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,93 Prozent auf 72,88 CHF), Partners Group (+ 1,38 Prozent auf 644,40 CHF), Swiss Life (+ 1,06 Prozent auf 952,40 CHF), Sika (+ 0,54 Prozent auf 176,20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 618,40 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Logitech (-10,81 Prozent auf 82,02 CHF), Sandoz (-2,70 Prozent auf 79,88 CHF), Geberit (-1,11 Prozent auf 570,20 CHF), Lonza (-0,94 Prozent auf 629,80 CHF) und Swiss Re (-0,92 Prozent auf 150,10 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 7 135 443 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 343,860 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Die Swiss Re-Aktie weist mit 11,02 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 79,12 2,12% ABB (Asea Brown Boveri)
Geberit AG (N) 616,20 -0,84% Geberit AG (N)
Logitech S.A. 88,68 -6,93% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 680,60 -1,08% Lonza AG (N)
Partners Group AG 696,40 1,10% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 431,00 0,00% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 86,28 -2,31% Sandoz
Sika AG 190,40 0,05% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 033,00 1,27% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 163,10 -0,15% Swiss Re AG
UBS 41,67 -1,16% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 668,00 -0,21% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 581,10 -0,11%

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