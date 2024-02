Zurückhaltung in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich schwächer

Kaum bewegt zeigte sich der SMI am Dienstag.

Schlussendlich ging der SMI den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 11 440,45 Punkten aus dem Dienstagshandel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,281 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,168 Prozent auf 11 433,65 Punkte an der Kurstafel, nach 11 452,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 410,28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 466,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 390,13 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, bei 10 821,06 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 27.02.2023, mit 11 219,93 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,42 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 524,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,22 Prozent auf 231,95 CHF), Holcim (+ 0,91 Prozent auf 70,78 CHF), Alcon (+ 0,71 Prozent auf 70,94 CHF), UBS (+ 0,60 Prozent auf 25,14 CHF) und Logitech (+ 0,56 Prozent auf 79,64 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Sonova (-2,08 Prozent auf 282,10 CHF), Givaudan (-1,83 Prozent auf 3 746,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,89 Prozent auf 288,40 CHF), Swiss Re (-0,80 Prozent auf 105,00 CHF) und Novartis (-0,78 Prozent auf 90,65 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 3 815 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 261,442 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,45 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at