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Index-Performance im Blick 06.07.2026 15:58:37

Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt am Montagnachmittag ab

Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt am Montagnachmittag ab

Der SMI notiert am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 1,12 Prozent auf 14 263,19 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,696 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 14 426,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14 424,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 262,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 464,53 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Wert von 13 388,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 12 981,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, den Stand von 11 972,41 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7,67 Prozent zu. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Swiss Life (+ 1,48 Prozent auf 917,80 CHF), UBS (+ 1,24 Prozent auf 41,70 CHF), Amrize (+ 0,83 Prozent auf 43,53 CHF), Holcim (+ 0,39 Prozent auf 77,32 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 609,20 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Roche (-2,85 Prozent auf 330,90 CHF), Kühne + Nagel International (-2,54 Prozent auf 203,70 CHF), Novartis (-1,83 Prozent auf 125,58 CHF), Richemont (-1,55 Prozent auf 181,35 CHF) und Nestlé (-1,48 Prozent auf 83,30 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 531 637 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 294,519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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