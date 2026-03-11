Zurückhaltung in Zürich: SMI schließt mit Verlusten

Der SMI zeigte sich heute mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss fiel der SMI im SIX-Handel um 0,82 Prozent auf 12 958,59 Punkte zurück. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,567 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,808 Prozent auf 12 959,66 Punkte an der Kurstafel, nach 13 065,19 Punkten am Vortag.

Bei 12 883,62 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 002,04 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,018 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Wert von 13 547,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 905,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 692,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 2,18 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 0,50 Prozent auf 71,68 CHF), Richemont (+ 0,04 Prozent auf 142,45 CHF), Nestlé (-0,08 Prozent auf 79,53 CHF), Kühne + Nagel International (-0,29 Prozent auf 171,65 CHF) und Swisscom (-0,35 Prozent auf 713,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Givaudan (-2,90 Prozent auf 2 747,00 CHF), Amrize (-1,82 Prozent auf 45,22 CHF), Roche (-1,55 Prozent auf 330,00 CHF), Swiss Re (-1,54 Prozent auf 127,65 CHF) und Geberit (-1,43 Prozent auf 563,80 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 5 406 816 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 295,176 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

