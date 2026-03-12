Zurückhaltung in Zürich: SMI schlussendlich mit Abgaben

Am Donnerstag notierte der SMI via SIX zum Handelsschluss 0,90 Prozent leichter bei 12 841,32 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,579 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,764 Prozent leichter bei 12 859,58 Punkten, nach 12 958,59 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 12 909,99 Punkte, das Tagestief hingegen 12 796,65 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,923 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, betrug der SMI-Kurs 13 529,92 Punkte. Der SMI stand vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 12 887,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 868,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,06 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 685,18 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,46 Prozent auf 73,44 CHF), Givaudan (+ 1,42 Prozent auf 2 786,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,87 Prozent auf 534,40 CHF), Swiss Re (+ 0,78 Prozent auf 128,65 CHF) und Nestlé (+ 0,62 Prozent auf 80,02 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Holcim (-3,72 Prozent auf 62,06 CHF), Roche (-3,58 Prozent auf 318,20 CHF), Swiss Life (-2,31 Prozent auf 813,60 CHF), UBS (-2,06 Prozent auf 29,51 CHF) und Sika (-1,61 Prozent auf 137,15 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 687 588 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 290,757 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,05 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at