Zurückhaltung in Zürich: SMI verbucht nachmittags Verluste

Um 15:40 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 1,54 Prozent auf 13 333,51 Punkte zurück. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,612 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,564 Prozent tiefer bei 13 466,29 Punkten in den Handel, nach 13 542,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 329,54 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 488,18 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Wert von 13 136,27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 014,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 227,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,651 Prozent aufwärts. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,91 Prozent auf 97,66 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,94 Prozent auf 182,05 CHF), UBS (+ 0,43) Prozent auf 37,20 CHF), Partners Group (-0,17 Prozent auf 825,80 CHF) und Amrize (-0,40 Prozent auf 41,94 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-2,94 Prozent auf 148,80 CHF), Novartis (-2,61 Prozent auf 114,74 CHF), Geberit (-2,57 Prozent auf 500,20 CHF), Roche (-2,46 Prozent auf 321,20 CHF) und Richemont (-2,34 Prozent auf 164,95 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 722 179 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 287,214 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,91 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at