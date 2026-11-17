Am zweiten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 15:40 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 1,15 Prozent auf 15 017,89 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,735 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,329 Prozent auf 15 142,66 Punkte an der Kurstafel, nach 15 192,58 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag heute bei 15 159,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 995,10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Stand von 14 391,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 302,39 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 12 597,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,37 Prozent zu. Bei 15 272,42 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Amrize (+ 0,68 Prozent auf 34,17 CHF), Richemont (+ 0,06 Prozent auf 174,05 CHF), Alcon (-0,32 Prozent auf 61,94 CHF), Zurich Insurance (-0,55 Prozent auf 655,00 CHF) und Swiss Re (-0,62 Prozent auf 151,95 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen UBS (-1,91 Prozent auf 39,64 CHF), Novartis (-1,74 Prozent auf 133,40 CHF), Swiss Life (-1,61 Prozent auf 977,80 CHF), Logitech (-1,50 Prozent auf 82,92 CHF) und Galderma (-1,49 Prozent auf 188,15 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 861 738 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Partners Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,05 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at