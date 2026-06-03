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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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SIX-Handel im Blick 03.06.2026 15:58:53

Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter

Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich nachmittags leichter

Der SMI zeigt sich heute in Rot.

Um 15:40 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,70 Prozent auf 13 212,44 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,575 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,315 Prozent auf 13 263,80 Punkte an der Kurstafel, nach 13 305,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 13 338,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 152,78 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den SMI bereits um 1,89 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 13 136,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der SMI noch bei 13 404,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der SMI einen Stand von 12 239,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,263 Prozent abwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Geberit (+ 1,35 Prozent auf 510,00 CHF), Alcon (+ 0,24 Prozent auf 51,10 CHF), Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 114,55 CHF), Roche (+ 0,06 Prozent auf 309,90 CHF) und Novartis (+ 0,04 Prozent auf 113,04 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-17,30 Prozent auf 678,80 CHF), Logitech (-4,44 Prozent auf 96,66 CHF), Holcim (-1,49 Prozent auf 75,56 CHF), UBS (-1,40 Prozent auf 37,46 CHF) und Lonza (-1,39 Prozent auf 489,50 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 1 545 458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 275,506 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,09 zu Buche schlagen. Mit 6,01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 92,90 0,00% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 55,40 0,00% Alcon AG
Geberit AG (N) 550,20 -2,34% Geberit AG (N)
Holcim AG 82,62 0,00% Holcim AG
Logitech S.A. 102,20 -4,13% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 531,00 -1,63% Lonza AG (N)
Novartis AG 123,94 0,00% Novartis AG
Partners Group AG 752,00 -17,67% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 338,40 0,00% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 124,85 0,00% Swiss Re AG
UBS 40,66 0,00% UBS

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