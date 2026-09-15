Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende leichter

Der SMI verlor im SIX-Handel letztendlich 0,54 Prozent auf 13 804,28 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,582 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,747 Prozent auf 13 774,88 Punkte an der Kurstafel, nach 13 878,54 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 680,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 13 829,78 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 14 390,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 717,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12 144,32 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,20 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swisscom (+ 2,05 Prozent auf 673,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF), Swiss Re (+ 1,12 Prozent auf 140,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,93 Prozent auf 218,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), Partners Group (-2,56 Prozent auf 625,00 CHF), Richemont (-1,85 Prozent auf 169,85 CHF), Nestlé (-1,65 Prozent auf 77,89 CHF) und Amrize (-1,26 Prozent auf 32,07 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 7 856 798 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 290,528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at