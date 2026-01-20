Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsende in Rot

Am Dienstag notierte der SMI via SIX letztendlich 0,81 Prozent leichter bei 13 169,96 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,557 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,544 Prozent schwächer bei 13 204,83 Punkten in den Handel, nach 13 277,04 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 080,02 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 188,02 Zählern.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, den Wert von 13 171,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 635,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 037,22 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,584 Prozent zurück. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 080,02 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Sonova (+ 2,49 Prozent auf 217,90 CHF), Alcon (+ 2,22 Prozent auf 62,54 CHF), Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 178,35 CHF), Roche (-0,23 Prozent auf 346,00 CHF) und Givaudan (-0,41 Prozent auf 3 123,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Logitech (-4,30 Prozent auf 72,48 CHF), Geberit (-1,57 Prozent auf 601,60 CHF), Sika (-1,38 Prozent auf 146,20 CHF), UBS (-1,25 Prozent auf 37,02 CHF) und Novartis (-1,12 Prozent auf 114,26 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 344 317 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 299,488 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at