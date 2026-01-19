Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart leichter

Um 09:11 Uhr sinkt der SMI im SIX-Handel um 0,62 Prozent auf 13 330,58 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,557 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0,857 Prozent tiefer bei 13 298,57 Punkten, nach 13 413,59 Punkten am Vortag.

Bei 13 282,56 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 13 332,78 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 171,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Wert von 12 644,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 990,27 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 0,629 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 137,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swisscom (+ 0,67 Prozent auf 599,00 CHF), Novartis (+ 0,29 Prozent auf 115,94 CHF), Swiss Re (+ 0,04 Prozent auf 127,20 CHF), Roche (-0,03 Prozent auf 348,80 CHF) und Givaudan (-0,03 Prozent auf 3 183,00 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Richemont (-3,19 Prozent auf 156,20 CHF), Alcon (-2,75 Prozent auf 62,20 CHF), Sonova (-2,20 Prozent auf 213,10 CHF), Partners Group (-2,19 Prozent auf 1 072,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,98 Prozent auf 60,38 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 392 021 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 298,973 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at