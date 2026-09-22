Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
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22.09.2026 09:28:53
Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart leichter
Um 09:10 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0,03 Prozent auf 13 953,07 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,564 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,162 Prozent auf 13 979,22 Punkte an der Kurstafel, nach 13 956,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 952,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 989,44 Punkten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 456,98 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 22.06.2026, mit 13 848,51 Punkten bewertet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 22.09.2025, den Wert von 12 126,14 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,33 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SMI-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Sandoz (+ 1,89 Prozent auf 71,04 CHF), Logitech (+ 1,77 Prozent auf 86,12 CHF), Givaudan (+ 1,28 Prozent auf 3 413,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,19 Prozent auf 83,12 CHF) und Geberit (+ 0,94 Prozent auf 536,60 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Zurich Insurance (-1,16 Prozent auf 594,40 CHF), Alcon (-0,86 Prozent auf 53,06 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 923,40 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 41,49 CHF) und Nestlé (-0,57 Prozent auf 76,66 CHF).
SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 153 551 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 301,643 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7,38 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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